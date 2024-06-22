Російські окупанти протягом двох діб не проводили наступальні дії на півночі Харківщини. Противник намагається виводити свої підрозділи, які були у районах Вовчанська, Тихого та Глибокого через те, що вони частково втратили боєздатність, адже Сили оборони досить вдало їх розбили.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповів речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин.

“Щодо Харківщини. На сьогоднішній ранок і за минулу добу ворог там наступальних дій не проводив, але противник намагається виводити свої підрозділи, які були у районах Вовчанська, Тихого та Глибокого через те, що вони частково втратили боєздатність, адже Сили оборони там надійно тримали оборону і досить вдало їх розбили. Можна сказати, що ворог частково виводить деякі підрозділи на доукомплектування, адже вони небоєздатні”, – сказав Волошин.

Він додав, що окупанти на цьому напрямку використовує авіацію, застосовуючи керовані авіабомби і некеровані ракети по містах і селах Харківщини. Йдеться, зокрема, про населені пункти Липці, Зелене, Нескучне, Шийківка, Зелений Гай і Борова.

“Якраз на тому напрямку ворог за минулу добу здійснив 21 авіаудар, скинувши 32 КАБи. Сили оборони мужньо і надійно протистоять ворогу на цьому напрямку. У результаті бойових дій за добу було знищено понад 60 окупантів – загиблими і пораненими. Також у ворога було знищено 2 танки, 4 авто, спецтехніку, а також 42 БПЛА та 18 укриттів разом з ворогом”, – додав Волошин.

Для підсилення підрозділів, які тримають Часів Яр і околиці міста, було переміщено підрозділи однієї з бригад. Рішення виважене, адже ворог не полишає спроб захопити Часів Яр та околиці біля нього.