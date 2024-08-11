Російські війська намагались прорвати оборону біля Стельмахівки у Луганській області, а також у районах Невського, Макіївки, у Серебрянському лісі.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

“П’ять разів намагалися росіяни протиснути нашу оборону поблизу Стельмахівки, 13 – у районах Невського, Макіївки, у Серебрянському лісі. Ворог також був активним у Білогорівці”, – зазначив Лисогор.

За інформацією очільника ОВА, росіяни поцілили зі ствольної артилерії та застосовували БпЛА по Невському, де досі залишаються люди. По Макіївці ворог завдав ударів зі ствольної та реактивної артилерії та безпілотників. Безпосередньо з реактивної системи залпового вогню село обстріляне чотири рази.

Лисогор звернув увагу на ситуацію, що сталася на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Там, за його інформацією, чоловіків будуть позбавляти набутого російського громадянства за відмову ставати на військовий облік.

“Уже підписано ухвалений у Кремлі закон про позбавлення нещодавно набутого громадянства РФ за відмову стати на військовий облік. Це стосується, передусім, жителів окупованих Росією територій. Письмової відмови не потребують – достатньо виявити при перевірці відсутність свіжої позначки військкомату про взяття на облік. Водночас у регіонах РФ таке порушення карається звичайним штрафом”, – написав Лисогор.

Також посадовець наголосив, що жителі окупованих територій продовжують мешкати у складних умовах. Зокрема, жителі Лисичанська в окупації вже понад два роки чують обіцянки місцевих колаборантів про відновлення об’єктів інфраструктури, подачу у недалекому майбутньому води, світла, опалення.

“Лисичани, що живуть в районі склозаводу, досі не мають централізованої подачі води та електроенергії. Упродовж двох осінньо-зимових періодів радіатори теж залишалися холодними. Виживання за присутності росіян”, – констатує Лисогор.