У суботу, 1 червня, станом на 16:30 Генштаб ЗСУ проінформував, що тиск російських окупантів на Покровському напрямку не зменшується, водночас загарбники нарощують темпи атак на Сіверському та Курахівському напрямках.

Про це йдеться у тексті зведення.

Під ударами ворога перебуває Харківщина. Зокрема, по Вовчанських Хуторах агресор запустив керовану авіаційну бомбу з Таганрогу (РФ). Ще одна КАБ прилетіла з російської території по Зибиному. Пополудні з Бєлгорода (РФ) росіяни завдали цинічного ракетного удару по Харкову.

Агресор не припиняє бити артилерією зі своєї території по прикордонних населених пунктах Сумської та Чернігівської областей. Зокрема, артилерійських обстрілів зі сторони РФ зазнали населені пункти Фотовиж, Кремський Бугор та Велика Берізка.

“На Куп’янському напрямку триває бойове зіткнення поблизу Дружелюбівки. Сили оборони дають гідну відсіч противнику”, — повідомляють у Генштабі.

Водночас продовжують активні дії російські окупанти на Сіверському напрямку — тут кількість бойових зіткнень зросла до дев’яти. Одну атаку українські захисники відбили, вісім ще тривають.

На Краматорському напрямку російські війська намагалися просунутися в напрямку Часового Яру. Підрозділи Сил оборони успішно присікли цю спробу. Разом з тим, від ударів ворожої авіації постраждали Дружба (противник застосував 10 некерованих авіаційних ракет) та Костянтинівка (завдано удару однією КАБ).

“Ворог не збавляє темпів на Покровському напрямку. Від початку доби підрозділи Сил оборони тут відбили вже вісім штурмових дій окупантів. Ще 11 тривають. Противник атакує за підтримки авіації”, — наголошують військові.

Зазначається, що по населеному пункту Сокіл завдано удару двома КАБами, Новоселівку Першу агресор атакував некерованими авіаційними ракетами.

Тривають бої на Курахівському напрямку. Загальна кількість атак тут зросла до 17. Наші захисники успішно відбили 11 штурмових дій російських загарбників. Ще шість боїв тривають поблизу Красногорівки та Костянтинівки. По Водяному противник завдав удару однією КАБ із літака Су-35.

Ворог продовжує атакувати за підтримки авіації на Времівському напрямку. Ще два ракетні удари із застосуванням 16 НАРів російські окупанти завдали по району Старомайорського. Водночас Урожайне некерованими авіаційними ракетами атакували два ворожі Ка-52. На решті напрямків – без особливих змін.