Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив речник оперативного угруповання військ “Таврія” Дмитро Лиховій.

“Зараз, якщо взяти чисельність особового складу противника, наприклад, в Запорізькій області, то росіян тут досить багато, майже 90 тисяч. І спостерігається приріст цієї кількості – десь за останні три тижні додалось ще дві тисячі”, – сказав Лиховій.

За його словами, наша розвідка говорить, що різких суттєвих змін, які впливали б на зміну характеру бойових дій, немає. Також ознак формування наступального угрупування ворога не виявлено.

“Тобто, тієї кількості ворога, яка знаходиться в Запорізькій області, не вистачає для результативних наступальних дій кудись далі”, – додав речник ОТУВ “Таврія”.

Він зазначив, що дуже результативно працюють наші ракетні війська та артилерія, і за позавчорашню добу, зокрема, саме в Запорізькій області, було знищено два зенітно-ракетні комплекси, один із них “Тор”, другий – ЗРК “Бук-М1” в районі населених пунктів Українка і Зразкове.