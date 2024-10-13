Російські війська використовують на фронті незаконно отримані термінали Starlink для покращення бойової координації та ефективності свого тактичного розвідувально-ударного комплексу в Україні.

Про це повідомляє Washington Post.

Видання зазначає, що термінали Starlink доставляють росіянам завдяки налагодженому чорному ринку. Поширення цих інтернет-пристроїв на фронті стало важливим фактором недавніх успіхів армії РФ під час її наступальних кампаній. Загалом кількість терміналів Starlink зростала на російських позиціях протягом усього року, але в останні кілька місяців їхній ефект став по-справжньому відчутним.

“В української армії, яку противник перевершував за озброєнням і чисельністю, була одна важлива перевага перед ворогом: інтернет через термінали Starlink. Тепер її мають і росіяни”, – йдеться у статті.

За даними видання, Україна і США постають перед труднощами у розв’язанні проблеми використання Starlink російськими військовими, особливо на тлі успіху Москви в обході санкцій і технічної проблеми заборони доступу до мережі Starlink без шкоди для українських військ.

Наразі термінали Starlink можна купити на багатьох російських сайтах, активація пристроїв не є складною – достатньо мати закордонний номер телефону, адреса електронної пошти та банківський рахунок для оплати щомісячної абонентської плати.

WP зауважує, що уряди США та України працюють із компанією SpaceX, щоб запобігти незаконному використанню Росією терміналів Starlink на окупованій території України.