Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
“Близько 11:00 війська РФ атакували Білозерку. Під ворожий удар потрапила бригада швидкої допомоги”, — зазначив він.
За даними Прокудіна, постраждали водій та фельдшер, які під час обстрілу перебували на вулиці. В них мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії.
Фельдшер також отримав ще й уламкове поранення ноги. Усіх травмованих доправили до лікарні для надання медичної допомоги.
“Внаслідок атаки також пошкоджений автомобіль “швидкої”, — додав очільник ОВА.
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