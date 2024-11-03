У неділю, 3 листопада, російські війська обстріляли Білозерку на Херсонщині. Під ворожий обстріл потрапила карета швидкої допомоги.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Близько 11:00 війська РФ атакували Білозерку. Під ворожий удар потрапила бригада швидкої допомоги”, — зазначив він.

За даними Прокудіна, постраждали водій та фельдшер, які під час обстрілу перебували на вулиці. В них мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії.

Фельдшер також отримав ще й уламкове поранення ноги. Усіх травмованих доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

“Внаслідок атаки також пошкоджений автомобіль “швидкої”, — додав очільник ОВА.