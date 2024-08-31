Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Телеграмі.

Обстріли відбулися сьогодні вранці, снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку.

«Щонайменше 5 людей загинули внаслідок обстрілу Часового Яру. Загиблі — чоловіки від 24 до 38 років», – йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА додав, що у місті життя неможливе вже понад два роки та закликав жителів евакуюватися.