Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Телеграмі.
Обстріли відбулися сьогодні вранці, снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку.
«Щонайменше 5 людей загинули внаслідок обстрілу Часового Яру. Загиблі — чоловіки від 24 до 38 років», – йдеться у повідомленні.
Очільник ОВА додав, що у місті життя неможливе вже понад два роки та закликав жителів евакуюватися.
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