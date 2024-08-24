У суботу, 24 серпня, російські війська обстріляли Купʼянський район Харківської області. Постраждали шестеро мирних жителів: пʼять жінок у селищі Новоосинове та 75-річний чоловік в Купʼянську.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.



За даними слідства, сьогодні близько 10:35 ранку окупанти здійснили обстріл Купʼянська. Поранення отримав 75-річний чоловік, який під час удару перебував на подвірʼї домоволодіння.

Також сьогодні о 12:05 збройні сили РФ обстріляли селище Новоосинове Купʼянського району. Гострої реакції на стрес та поранень зазнали пʼять жінок. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. За попередніми даними, російські війська били по селу з РСЗВ.

Нагадаємо, сьогодні війська країни-агресора завдали артилерійського удару по селище Степногірськ Запорізької області. Внаслідок ворожого обстрілу троє співробітників ДСНС дістали поранення.

Також впродовж дня російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона, постраждали півторарічний хлопчик та троє чоловіків. За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, малюк у стані середньої тяжкості наразі перебуває у реанімації.