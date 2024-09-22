У вечері неділі, 22 вересня, окупаційні війська обстріляли місто Краматорськ на Донеччині. Внаслідок атаки п'ятеро людей дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram-каналі.

“Місто потрапило під ворожий вогонь сьогодні ввечері. Серед поранених — 16-річна дівчина, яка перебуває у важкому стані”, — йдеться у дописі.

Філашкін додав, що внаслідок ворожої атаки пошкоджені чотири будинки та два автомобілі.

Посадовець вкотре закликав місцевих жителів до евакуації та нагадав, що “на Донеччині немає абсолютно безпечних місць”.

За даними “Громадського радіо” росіяни вдарили по Краматорську за допомогою РСЗВ “Торнадо-С”. Внаслідок удару понад 100 вікон пошкоджені в прилеглих до місця обстрілу будинках.

Нагадаємо, сьогодні вдень російські війська скинули на місто Слов’янськ Донецької області авіабомбу вагою 250 кг. Внаслідок атаки кілька людей отримали поранення. Потерпілих доставлено до лікарні для надання невідкладної допомоги.