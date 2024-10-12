Про це повідомляє ДСНС України.
Зазначається, що через постійні повторні обстріли рятувальники були вимушені кілька разів від’їжджати в безпечне місце, а потім знову повертатися до гасіння. До ранку пожежу вдалося загасити.
Своєю чергою начальник Херсонської МВА Роман Мрочко написав, що за добу росіяни обстріляли громаду десять разів.
“Ураження зафіксовані у Херсоні, Антонівці, Комишанах. Зокрема, пошкоджено шість приватних будинків, ділянку газогону, складські приміщення, авто”, – написав він.
Посадовець додав, що внаслідок обстрілів постраждали три людини.
Додамо, що у ніч проти 12 жовтня російські війська здійснили авіаудари по Запоріжжю. Цього разу ворог поцілив по приватних житлових будинках і виробничих приміщеннях одного з підприємств. Попередньо відомо про поранення трьох людей, серед них 12-річна дівчинка. Медики надали усю необхідну допомогу.
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