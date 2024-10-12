У ніч проти 12 жовтня російські війська обстріляли Херсон. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на складському приміщенні та майданчику відкритого зберігання відходів виробництва.

Про це повідомляє ДСНС України.

Зазначається, що через постійні повторні обстріли рятувальники були вимушені кілька разів від’їжджати в безпечне місце, а потім знову повертатися до гасіння. До ранку пожежу вдалося загасити.

Своєю чергою начальник Херсонської МВА Роман Мрочко написав, що за добу росіяни обстріляли громаду десять разів.

“Ураження зафіксовані у Херсоні, Антонівці, Комишанах. Зокрема, пошкоджено шість приватних будинків, ділянку газогону, складські приміщення, авто”, – написав він.

Посадовець додав, що внаслідок обстрілів постраждали три людини.

Додамо, що у ніч проти 12 жовтня російські війська здійснили авіаудари по Запоріжжю. Цього разу ворог поцілив по приватних житлових будинках і виробничих приміщеннях одного з підприємств. Попередньо відомо про поранення трьох людей, серед них 12-річна дівчинка. Медики надали усю необхідну допомогу.