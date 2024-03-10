російсько-окупаційні війська в ніч проти 10 березня, о 00:05, здійснили обстріл оздоровчого табору у місті Богодухів Харківської області.

Про це повідомив очільник обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу горів мікроавтобус. Було пошкоджено одну господарчу споруду. Минулося без постраждалих.

Ситуація в регіоні

Протягом доби 9 березня артилерійських і мінометних ударів ворога зазнали приблизно 20 населених пунктів Харківщини: Гатище, Бочкове, Бударки, Дворічна, Синьківка та ін. Авіаударів ворог завдавав по селах Гранів і Синьківка.

Об 11:47 у селі Нечволодівка Куп’янського району відбувся ворожий обстріл — без постраждалих. Відтак о 15:04 внаслідок обстрілу Вовчанськ горів торговельний павільйон (теж без постраждалих).

Окупанти також атакували село Одноробівка Богодухівського району, внаслідок чого горіли три приватні будинки (без жертв). О 18:00 у селі Волохівка Чугуївського району внаслідок обстрілу загинув 73-річний чоловік.