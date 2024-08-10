Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Правоохоронці задокументували наслідки обстрілу с. Лісна Стінка Куп’янського району Харківської області, скоєного збройними силами країни-агресора. За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 10 серпня близько 15:40 ворог обстріляв с. Лісна Стінка Купʼянського району. Загинув 87-річний чоловік. Також пошкоджень та руйнувань зазнали приватні домоволодіння.
За попередньою інформацією, російські військові вдарили по селу з реактивних систем залпового вогню.
Напередодні ворог вдарив по с. Першотравневе Борівської СТГ. Зруйновано житловий будинок, в якому перебували люди. З-під завалів рятувальники дістали тіла двох загиблих — чоловіка 24 років та 80-річної жінки. Ще одного 58-річного чоловіка вдалося дістати з-під завалів та ушпиталити. Однак сьогодні стало відомо, що він помер у лікарні.
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