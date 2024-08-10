У суботу, 10 серпня, близько 15:40 російські війська обстріляли з РСЗВ с. Лісна Стінка Куп'янського району Харківської області. Внаслідок обстрілу загинув 87-річний чоловік.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Правоохоронці задокументували наслідки обстрілу с. Лісна Стінка Куп’янського району Харківської області, скоєного збройними силами країни-агресора. За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 10 серпня близько 15:40 ворог обстріляв с. Лісна Стінка Купʼянського району. Загинув 87-річний чоловік. Також пошкоджень та руйнувань зазнали приватні домоволодіння.

За попередньою інформацією, російські військові вдарили по селу з реактивних систем залпового вогню.

Напередодні ворог вдарив по с. Першотравневе Борівської СТГ. Зруйновано житловий будинок, в якому перебували люди. З-під завалів рятувальники дістали тіла двох загиблих — чоловіка 24 років та 80-річної жінки. Ще одного 58-річного чоловіка вдалося дістати з-під завалів та ушпиталити. Однак сьогодні стало відомо, що він помер у лікарні.