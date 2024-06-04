Про це повідомили в Телеграмі Сумської обласної прокуратури.
«За даними слідства, 4 червня 2024 року близько 12:40 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог з артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру м. Середина-Буда Шосткинського району», – йдеться в повідомленні.
Унаслідок атаки окупантів 70-річний цивільний чоловік на власному подвірʼї отримав уламкові поранення, від яких загинув.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
Сьогодні вночі та вранці росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 26 вибухів. Обстрілів зазнали Шалигинська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.
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