Про це повідомили в Телеграмі Сумської обласної прокуратури.

«За даними слідства, 4 червня 2024 року близько 12:40 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог з артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру м. Середина-Буда Шосткинського району», – йдеться в повідомленні.

Унаслідок атаки окупантів 70-річний цивільний чоловік на власному подвірʼї отримав уламкові поранення, від яких загинув.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Сьогодні вночі та вранці росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 26 вибухів. Обстрілів зазнали Шалигинська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.