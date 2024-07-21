У неділю, 21 липня, російська армія завдала удару по житлових кварталах Дніпровського району Херсона. Внаслідок обстрілу четверо людей дістали поранення.

Про це повідомляє Херсонська ОВА у Telegram-каналі.

Станом на 16:08 повідомлялося про одного постраждалого – 65-річного чоловіка, який у момент обстрілу перебував на вулиці. Він отримав вибухову травму та поранення стегна. Згодом в ОВА уточнили, що кількість постраждалих збільшилася до чотирьох.

“Ще троє людей постраждали внаслідок нещодавнього обстрілу Херсона. Самостійно за допомогою звернулись чоловіки, 22 та 33 років. В них – вибухові травми та різані рани ноги й живота. Потерпілих госпіталізували до хірургічного відділення”, – йдеться у повідомленні.

Також уламкові поранення та перелом передпліччя дістав 58-річний херсонець. Лікарі надають йому допомогу, зазначили в ОВА.