Ввечері у суботу, 16 листопада, російські війська продовжили чинити терор над цивільними жителями Херсонської області. Внаслідок ворожих обстрілів з безпілотників троє чоловіків дістали поранення.

Про це повідомляє Херсонська ОВА у Telegram-каналі.

“Окупанти продовжують “полювати” на мирних жителів Херсонщини з безпілотників. Близько п’ятої години вечора під удар російського дрона потрапили двоє жителів Комишан, які перебували в автобусі. В них – вибухові травми й контузії”, – йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що один із постраждалих, 41-річний чоловік, також дістав уламкові поранення обличчя та передпліччя, а у 19-річного потерпілого діагностували поранення руки.

Наразі чоловіки перебувають у лікарні, де їм надають необхідну допомогу.

Пізніше стало відомо про ще одну дронову атаку, через яку постраждав ще один чоловік на Херсонщині.

“Російські війська скинули вибухівку з БпЛА на 55-річного жителя Берислава. Потерпілого доправили до лікарні з вибуховою травмою та пораненням ноги. Нині лікарні надають йому всю необхідну допомогу”, – повідомили в ОВА.