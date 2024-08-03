Про це повідомляє партизанський рух “Атеш” у Telegram-каналі.
“Стало відомо, що росіяни облаштували пункт управління ФСБ у санаторії “Чорномор’я” в Ялті. На території було зафіксовано до 50 осіб та близько 15 машин співробітників ФСБ”, — йдеться у повідомленні.
Також партизани повідомили, що за їх інформацією, саме туди прибула комісія з Москви, яка займається пошуком партизанських рухів на півострові.
Раніше військовий рух українців та кримських татар “Атеш” виявив у російському місті Тюмень завод, який почав виходити з ладу через постійні санкції проти РФ. Цей завод, за даними партизанів, виробляє ключові компоненти для військової техніки, ракетних та артилерійських систем, також займається оновленням систем керування та навігації.
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