Російські військові перейшли до оборони в районі окупованого села Лук'янці Липецької громади на Харківщині.

На 9:00 22 липня військові РФ активізувався у районах Глибокого та Вовчанська, повідомили в Оперативно-тактичному угрупуванні “Харків”.

“В рамках підготовки до наступальних дій противник здійснює перегрупування особового складу та проводить розвідку маршрутів висування з використанням БПЛА. В районі населеного пункту Лукʼянці російські окупанти перейшли до оборони”, — сказано у повідомленні.

Протягом 21 липня відбулося дев’ять бойових зіткнень. Армія РФ завдала по позиціях українських військових 13 авіаційних ударів із застосуванням 23 КАБів, один ракетний удар та 36 — дронами-камікадзе. Усього здійснив 430 обстрілів позицій.

Втрати російських військових складають 108 осіб вбитими та пораненими, один окупант здався у полон, повідомляють в ОТУ “Харків”.

Також українські бійці знищили за добу 38 одиниць російської техніки. Зокрема, три танки, одну бойову броньовану машину, дві артилерійські системи та один пункт зберігання боєприпасів.