Про це розповів речник ОТУ «Харків» полковник Віталій Саранцев.

“Деякі підрозділи противник відвів на Курський напрямок, він продовжує перетасовувати ту колоду карт, яка в нього наразі є. Але, разом з тим, тих сил та засобів, які залишаються зараз на Харківському напрямку з боку противника, ще досить багато”, — повідомив він.

Ворог зберігає значну військову присутність на Харківському напрямку, використовуючи потужні вогневі засоби, що дозволяє їм вести штурмові дії та завдавати ударів по позиціях ЗСУ.

За наявними даними, російські окупанти перекидають додаткові резерви на північ Харківщини, хоча ця інформація це потребує подальшої перевірки та уточнення.

“На окремих ділянках ми спостерігаємо зменшення активності ворога, але це не означає, що він звідти пішов. Просто противник намагається здійснювати заходи з фортифікації, він обладнує позиції, здійснює маскування або покращує систему зв’язку та управління”, — розповів речник.