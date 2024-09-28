У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни розпочали впровадження кремлівської програми з мілітаризації українських дітей під назвою “служу отєчєству”.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

“Окупанти роблять усе для того, щоб перетворити наших дітей на майбутній мобілізаційний резерв, готуючи їх до служби в російській армії”, — йдеться у повідомленні.

Для реалізації кремлівських планів щодо молоді, місцева влада активно залучає бойовиків армії РФ. Зокрема голова обласної асоціації терористів “СВО” Олександр Остапенко разом із місцевими колаборантами на базі місцевих шкіл створює спеціалізовані класи-казарми для учнів старших класів.

ЦНС наголошує, що через подібні “виховні” заходи російська влада намагається створити нове покоління, лояльне до окупантів і готове брати участь у війнах за інтереси Кремля.

Також зазначається, що до кінця цього року окупаційна влада Кремля планує подвоїти кількість учнів шкіл з військовою підготовкою. Відбудеться це насамперед на базі нахімовського училища у Маріуполі.