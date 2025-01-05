Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Впродовж неділі російські війська завдали одного ракетного удару, здійснили 52 авіаудари, застосувавши 77 КАБів та використали для ураження 930 дронів-камікадзе. Також цього дня ворог здійснив понад 4200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку відбулося 50 боєзіткнень. Окупанти атакували в районах н.п. Єлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Солоне, Нововасилівка, Новоєлизаветівка та Ясенове.

На Курахівському напрямку відбито 22 ворожі атаки поблизу Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.

На Времівському напрямку наші війська відбивали 13 атак противника поблизу населених пунктів Янтарне, Новий Комар, Новодарівка та в напрямку Константинополя, лише п’ять з них відбито, решта тривала на момент підготовки звіту.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 12 разів в районах Надії, Твердохлібового, Зарічного, Новосергіївки та Першотравневого.

На Торецькому напрямку триває сім боєзіткнень поблизу Торецька та Щербинівки, ще п’ять атак Сили оборони зупинили в районах Торецька та Кримського.

На Куп’янському напрямку чотири атаки окупантів відбито неподалік Нової Кругляківки, Лозової та Синьківки.

На Краматорському напрямку сталося чотири бойових зіткнення з ворогом поблизу Часового Яру, Ступочок та Предтечиного.

На Харківському напрямку дві атаки ворога відбивають українські воїни неподалік Вовчанська.

На Сіверському напрямку відбито одну ворожу атаку в районі Білогорівки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції один раз, проти безуспішно.