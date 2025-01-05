Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.
Впродовж неділі російські війська завдали одного ракетного удару, здійснили 52 авіаудари, застосувавши 77 КАБів та використали для ураження 930 дронів-камікадзе. Також цього дня ворог здійснив понад 4200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Ситуація по напрямках
- На Покровському напрямку відбулося 50 боєзіткнень. Окупанти атакували в районах н.п. Єлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Солоне, Нововасилівка, Новоєлизаветівка та Ясенове.
- На Курахівському напрямку відбито 22 ворожі атаки поблизу Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.
- На Времівському напрямку наші війська відбивали 13 атак противника поблизу населених пунктів Янтарне, Новий Комар, Новодарівка та в напрямку Константинополя, лише п’ять з них відбито, решта тривала на момент підготовки звіту.
- На Лиманському напрямку росіяни атакували 12 разів в районах Надії, Твердохлібового, Зарічного, Новосергіївки та Першотравневого.
- На Торецькому напрямку триває сім боєзіткнень поблизу Торецька та Щербинівки, ще п’ять атак Сили оборони зупинили в районах Торецька та Кримського.
- На Куп’янському напрямку чотири атаки окупантів відбито неподалік Нової Кругляківки, Лозової та Синьківки.
- На Краматорському напрямку сталося чотири бойових зіткнення з ворогом поблизу Часового Яру, Ступочок та Предтечиного.
- На Харківському напрямку дві атаки ворога відбивають українські воїни неподалік Вовчанська.
- На Сіверському напрямку відбито одну ворожу атаку в районі Білогорівки.
- На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції один раз, проти безуспішно.
- Напруженою сьогодні була ситуація на Курському напрямку. Відомо про 44 боєзіткнення, 35 з них вже завершено. Бої на Курщині тривають й досі.
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