Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Впродовж неділі російські війська завдали одного ракетного удару, здійснили 52 авіаудари, застосувавши 77 КАБів та використали для ураження 930 дронів-камікадзе. Також цього дня ворог здійснив понад 4200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація по напрямках

  • На Покровському напрямку відбулося 50 боєзіткнень. Окупанти атакували в районах н.п. Єлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Солоне, Нововасилівка, Новоєлизаветівка та Ясенове.
  • На Курахівському напрямку відбито 22 ворожі атаки поблизу Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. 
  • На Времівському напрямку наші війська відбивали 13 атак противника поблизу населених пунктів Янтарне, Новий Комар, Новодарівка та в напрямку Константинополя, лише п’ять з них відбито, решта тривала на момент підготовки звіту. 
  • На Лиманському напрямку росіяни атакували 12 разів в районах Надії, Твердохлібового, Зарічного, Новосергіївки та Першотравневого. 
  • На Торецькому напрямку триває сім боєзіткнень поблизу Торецька та Щербинівки, ще п’ять атак Сили оборони зупинили в районах Торецька та Кримського.
  • На Куп’янському напрямку чотири атаки окупантів відбито неподалік Нової Кругляківки, Лозової та Синьківки.
  • На Краматорському напрямку сталося чотири бойових зіткнення з ворогом поблизу Часового Яру, Ступочок та Предтечиного. 
  • На Харківському напрямку дві атаки ворога відбивають українські воїни неподалік Вовчанська.
  • На Сіверському напрямку відбито одну ворожу атаку в районі Білогорівки.
  • На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції один раз, проти безуспішно. 
  • Напруженою сьогодні була ситуація на Курському напрямку. Відомо про 44 боєзіткнення, 35 з них вже завершено. Бої на Курщині тривають й досі. 