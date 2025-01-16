Представники українського підпілля провели розвідку місця базування дивізіону російських катерів у тимчасово окупованому Криму. Ці плавзасоби російські військові планують використовувати для майбутніх операцій на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху “АТЕШ”.

Згідно з інформацією, один із агентів руху встановив місце дислокації 91-ї бригади 4-го дивізіону річкових катерів ЗС РФ, що знаходиться на мисі Тарханкут поблизу Оленівки на західному узбережжі Криму.

“Там розташовані військові катери, спецтехніка та особовий склад”, – зазначили у повідомленні.

За даними партизанів, на базі триває підготовка техніки та навчання військових РФ. Катери з цього дивізіону планують перекинути на Херсонський напрямок.

“Ми продовжуємо стежити за переміщеннями та планами командування”, – заявили в “АТЕШ”.

Передача даних українським військовим

Підпільники зазначили, що деталі про локацію, включно з координатами та характеристиками техніки, вже передали українським Силам оборони.

“Мабуть, до свого призначення ця техніка не дістанеться”, – припускають у партизанському русі.

Крім того, в мережі опублікували фото, зроблені під час розвідки, які підтверджують інформацію про базу окупантів.