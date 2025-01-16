Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху “АТЕШ”.
Згідно з інформацією, один із агентів руху встановив місце дислокації 91-ї бригади 4-го дивізіону річкових катерів ЗС РФ, що знаходиться на мисі Тарханкут поблизу Оленівки на західному узбережжі Криму.
“Там розташовані військові катери, спецтехніка та особовий склад”, – зазначили у повідомленні.
За даними партизанів, на базі триває підготовка техніки та навчання військових РФ. Катери з цього дивізіону планують перекинути на Херсонський напрямок.
“Ми продовжуємо стежити за переміщеннями та планами командування”, – заявили в “АТЕШ”.
Передача даних українським військовим
Підпільники зазначили, що деталі про локацію, включно з координатами та характеристиками техніки, вже передали українським Силам оборони.
“Мабуть, до свого призначення ця техніка не дістанеться”, – припускають у партизанському русі.
Крім того, в мережі опублікували фото, зроблені під час розвідки, які підтверджують інформацію про базу окупантів.
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