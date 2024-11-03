Про це повідомляє партизанський рух «АТЕШ».

“Ми зафіксували військових, техніку, блокпост, замаскований БТР неподалік та озброєні патрулі. Примітно також, що навколо було вирубано ліс, щоб стало складніше непомітно наближатися до об’єкта. Крім того, рашисти викопали траншеї як додаткову фортифікацію”, — йдеться в повідомленні.

«Агенти «АТЕШ» розвідали запасний командний пункт ЧФ, відомий як «Об’єкт № 221» та «Алсу-2». Цей об’єкт почав будуватися ще 1977 року, але так і не був добудований і багато років залишався покинутим», – ідеться у повідомленні.