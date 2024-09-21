На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники продовжують рейди, спрямовані на привласнення земельних ділянок та житла, які не переоформлені відповідно до російського законодавства.

Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

Окрім реєстру “безхозних” помешкань, вони почали створювати аналогічну базу для земельних ділянок, що належать місцевим мешканцям.

Згідно з новими рішеннями окупаційних адміністрацій, з 1 березня 2025 року у власників можуть вилучати земельні ділянки, зокрема ті, що виділені під індивідуальне житлове будівництво та особисте підсобне господарство, якщо протягом останніх двох років на них не проводилося будівництво.

Процес буде відбуватися наступним чином: “наглядові” органи перевірятимуть використання земельних ділянок. Якщо буде встановлено, що земля не використовується два роки, власник автоматично втратить право на неї. Проте окупанти не уточнили, за якими критеріями визначатиметься “задіяність” ділянки.

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада захоплених РФ українських регіонів збирається вилучити 13 300 приватних будинків та квартир. Житло відбирають навіть у біженців і тих, хто пішов воювати на боці Росії.