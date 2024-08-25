У тимчасово окупованому Криму та частині Херсонської області росіяни активізують мобілізаційну пропаганду, встановлюючи нові мобільні пункти відбору в армію та розміщуючи агітаційні банери.

Про це повідомив громадянський рух спротиву “Анти Z”.

Йдеться про мобільні пункти відбору, які були встановлені в Євпаторії та Севастополі, а також про роздачу брошур російськими військовими в Генічеську.

Вони також проводять масові розсилки з пропозицією підписати контракт на службу в армії РФ.

Активісти зазначають, що це частина систематичної роботи, спрямованої на збільшення чисельності військових у Збройних силах Росії.