Про це повідомив громадянський рух спротиву “Анти Z”.
Йдеться про мобільні пункти відбору, які були встановлені в Євпаторії та Севастополі, а також про роздачу брошур російськими військовими в Генічеську.
Вони також проводять масові розсилки з пропозицією підписати контракт на службу в армії РФ.
Активісти зазначають, що це частина систематичної роботи, спрямованої на збільшення чисельності військових у Збройних силах Росії.
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