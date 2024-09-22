Станом на 16:00 неділі, 22 вересня, на фронті відбулося 65 бойових зіткнень. Особливо активні дії ворога спостерігаються на Покровському, Курахівському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Зазначається, що найбільша активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. За сьогодні тут розпочиналося 21 зіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають бої у шести локаціях в районах Новоторецька, Гродівки, Новогродівки та Маринівки. Авіація окупантів била протягом дня НАРами у бік Олександрополя.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня намагався просунутися до наших позицій в районах Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки. П’ять атак противника ще тривають. Загалом на напрямку зафіксовано десять боєзіткнень. У райони Куп’янська, Куп’янська-Вузлового та Першотравневого окупанти скинули загалом дев’ять авіабомб.

Складна ситуація залишається на Курахівському напрямку. Поблизу Гірника, Цукуриного, Желанного Другого та Катеринівки відбито шість штурмів, також тривають чотири боєзіткнення поблизу Костянтинівки та Гірника. Агресор збільшив кількість атак до п’яти на Лиманському напрямку. Відбулися бойові дії поблизу Чернещини, Дружелюбівки, Новосадового та Діброви. Два боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку загарбник, за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації, чотири рази атакував у районах Дачне, Торецьк, Щербинівка та Неліпівка. Точиться бій поблизу Торецька. На Времівському напрямку агресор атакує неподалік Вугледару та Водяного, наразі триває чотири боєзіткнення. Також ворожа авіація завдала ударів біля Богоявленки, Урожайного і Рівнополя.

На Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки у районі Вовчанська. Триває бій. Ситуація контрольована. На Краматорському напрямку наші захисники продовжують відбивати дві атаки окупантів біля Калинівки та Кліщіївки. Поблизу Григорівки та Ступочків п’ять ворожих атак вже зупинено. Противник застосовував некеровані авіаційні ракети по Ступочках.

На Сіверському напрямку ворог намагався прорвати нашу оборону в районі Виїмки. Ситуація контрольована. Також окупант завдав авіаударів керованими авіаційними бомбами по районах населених пунктів Іванівці, Свято-Покровське та Слов’янськ. На Придніпровському напрямку наші захисники відбили один штурм ворога. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках активних дій окупантів за сьогодні не відзначено.