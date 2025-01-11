Про це повідомляє аналітичний проєкт Deep State.

“Кацапи стирають Дачне, фіксуються рухи ворожої піхоти в районі очисних споруд, які західніше Курахового. Зі ствольної артилерії противник обстрілює переправу між Улаклами та Костянтинополем”, – йдеться у повідомленні.

Також аналітики проінформували про те, що розвідгрупи росіян намагаються підійти зі сходу до Андріївки.

Нагадаємо, сьогодні Deep State писав про те, що ворог окупував Курахове, а також просунувся біля Андріївки, Солоного та Новосілки.

Водночас за словами Віктора Трегубова в ефірі “Суспільне. Студія“, українські військові мають позиції в межах Курахового, тому не можна вважати, що ворог повністю окупував місто.

“За моєю інформацією, там в районі Курахового йдуть бої. В тому числі, українські позиції тримаються на ТЕС, що входить в місто Курахове, тому казати про те, що російські війська взяли місто повністю, ми зараз не можемо. Хоча, звісно, там більша частина міста просто знесена в щебінь. Це треба визнати”, — розповів речник ОСУВ “Хортиця” вранці 11 січня.

За останні кілька місяців Курахове стало одним з осередків російського наступу в Донецькій області, перетворивши місто на одну з найгарячіших ділянок фронту. За даними Міноборони РФ, російські війська повністю захопили Курахове ще 6 січня. Україна на той час цю заяву не підтвердила.

Додамо, що місто Курахове розташоване за 20 кілометрів на північ від окупованого Росією Вугледара та за 30 кілометрів на південь від ключового прифронтового міста Покровська.