Російські війська просунулися біля п'яти населених пунктів Донецької області. Йдеться про Водяне, Маринівку, Калинове та кілька інших.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

“Ворог просунувся біля Водяного, Маринівки, Калинового, Орлівки та в Новогродівці”, – йдеться у повідомленні.

Також аналітики повідомили, що росіяни поновили активність західніше Красногорівки.

“Кацапи зранку почали атаку на позиції 46 ОАеМБр силами 3 БМП та 1 танку. Було висаджено до взводу піхоти, бої тривають”, — зазначає DeepState.

Додамо, що за даними Генштабу ЗСУ за минулу добу на Покровському напрямку наші захисники відбивали 58 ворожих штурмових дій, зокрема, в районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Птиче, Новогродівка. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Калинового.

Нагадаємо, протягом 21 серпня російська окупаційна армія окупувала три населені пункти Донецької області. Сили оборони продовжують просуватися на Курщині.

Раніше російські загарбники просунулися у Гродівці, Миколаївці та Північному на Донеччині. Також Deep State фіксували просування ворога біля Піщаного та в Красногорівці. Протягом минулого тижня російські загарбники спромоглися окупувати ще кілька населених пунктів Донецької області — Лисичне, Іванівку та Свиридонівку.