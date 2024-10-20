Російські війська продовжують поступове просування у Донецькій та Харківській областях.

Про це повідомляє аналітичний проєкт Deep State.

Зазначається, що російські загарбники просунулися у Донецькій області біля населених пунктів Максимільянівка, Часів Яр, Гірник, Новоселидівка, Воздвиженка, Желанне Друге та Зоряне.

В той самий час, противник має просування й на Харківщині, у населених пунктах Кругляківка та Петропавлівка.

Нагадаємо, за даними Deep State російські війська намагаються прорватися до населеного пункту Курахівка, а також продовжує рухатися в глибину міста Гірник Донецької області.

Про складну ситуацію на Курахівському напрямку повідомляв сьогодні Генштаб ЗСУ. За минулу добу на цьому напрямку Сили оборони відбили 60 атак біля Зоряного, Новодмитрівки, Желанного Другого, Гірника, Георгіївки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.