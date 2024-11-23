Російські війська продовжують поступове просування у Донецькій області. За останніми даними, ворогу вдалося просунутися ще в п'ятьох населених пунктах області.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

“Ворог просунувся біля Великої Новосілки, Роздольного, Максимівки, Пустинки та у Торецьку”, — йдеться у повідомленні.

Раніше аналітики звертали увагу на те, що росіяни проводять штурмові дії на Велику Новосілку та Роздольне.

“Вкрай тяжкі часи біля Великої Новосілки, тільки сьогодні ворог штурмував кількома колонами. Одна з щонайменше 5 ОВТ на саму Новосілку, ще 2 ОВТ в посадках південніше Роздольного, щонайменше 6 ОВТ залетіли в Роздольне, скинувши окупантів у селі. На квадроциклах та легковій техніці ворог рухався по трасі з Шахтарського. Із Золотої Ниви колона з кількох ОВТ на чолі з танком висадила десант у 3 км східніше ангарів біля Великої Новосілки”, — повідомляли аналітики.

Як стверджує DeepState, оборона виявилася не дуже надійною, що одразу відчув противник, зумівши відносно швидко залучити резерви.