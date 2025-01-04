Російські загарбники просунулися вглиб Донецької області, зокрема в районах міст Курахове, Новосілка та Торецьк.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

“Ворог просунувся біля Курахового, Новосілки та в Торецьку”, — зазначають аналітики проєкту.

Раніше DeepState повідомляв, що російські війська окупували Даченське, Новий Труд та Вовкове. Також ворог просунувся у Зеленому, Воздвиженці, Нововасилівці, біля Янтарного та Сонцівки.

Нагадаємо, український військовий журналіст Богдан Мирошников стверджує, що російські війська закріпилися у приватному секторі біля Курахівської ТЕС, й повністю контролюють житлову забудову міста.