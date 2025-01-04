Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.
“Ворог просунувся біля Курахового, Новосілки та в Торецьку”, — зазначають аналітики проєкту.
Раніше DeepState повідомляв, що російські війська окупували Даченське, Новий Труд та Вовкове. Також ворог просунувся у Зеленому, Воздвиженці, Нововасилівці, біля Янтарного та Сонцівки.
Нагадаємо, український військовий журналіст Богдан Мирошников стверджує, що російські війська закріпилися у приватному секторі біля Курахівської ТЕС, й повністю контролюють житлову забудову міста.
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