Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

За даними аналітиків, ворог зміг досягти успіхів біля чотирьох населених пунктів Донецької області.

“Ворог просунувся біля Новогродівки, Новоолександрівки, Сухої Балки та в Острівському”, – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 169 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські воїни зупинили 20 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Крутий Яр, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового та Лисівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 32 атаки ворога. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка, Катеринівка та Водяне. Також ворог атакував в районах Новоселидівки, Максимільянівки, Ізмайлівки, Гірника, Зоряного, Курахового, Желанного Другого, Цукуриного, Курахівки та Антонівки.