Російські загарбники продовжують здобувати певні локальні успіхи на фронті, зокрема у Донецькій області. Зокрема ворог просунувся біля Пантелеймонівки, в Північному, Нью-Йорку та його околицях.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

Кількома днями раніше ворог просунувся біля Піщаного, Стельмахівки, в Іванівці та Красногорівці Донецької області.

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації здійснив вісім атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Залізне, Дружба та Нью-Йорк.