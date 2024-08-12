Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.
Кількома днями раніше ворог просунувся біля Піщаного, Стельмахівки, в Іванівці та Красногорівці Донецької області.
За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації здійснив вісім атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Залізне, Дружба та Нью-Йорк.
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