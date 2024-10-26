Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

В окремому повідомленні аналітики DeepState зазначили, що минулий день був надзвичайно важкий на лінії Шахтарське-Богоявленка.

“Щонайменше два накати в районі Шахтарська. Після обіду колона з 8 ОВТ доїхала до села та намагалася прорватися до Великої Новосілки. 1 ББМ була підбита, решта відкотилися. На вечір вже була колона з 15+ ОВТ, яка розділилася у Золотій Ниві. Частина пробувала прорватися до Великої Новосілки, але через підрив першої машини, вирішила відкотитися. Доля іншої частини колони невідома. В Богоявленці ворог на 2 ОВТ заскочив на ферму, яка західніше села, скинув піхоту. Тривають бої, ситуація уточнюється”, – написали аналітики.