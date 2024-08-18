Впродовж неділі, 18 серпня, ворог продовжив масово обстрілювати Нікопольський район Дніпропетровської області. Сьогодні під інтенсивним вогнем знаходилися дві громади, пошкоджено підприємство та приватні будинки.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.

“Протягом дня Нікопольщина знаходилася під ворожими ударами. Агресор зосередився на райцентрі, Марганецькій та Мирівській громадах.Гатив з артилерії, цілив дронами-камікадзе, скидав боєприпаси з безпілотників. Загалом російські війська здійснили майже півтора десятка атак”, — зазначив посадовець.

За даними очільника ОВА, пошкоджено промислове підприємство, одинадцять приватних будинків, сім господарських будівель, ще одну — знищено.

Також внаслідок обстрілів розбито не експлуатовану складську будівлю, легковий автомобіль та мотоцикл.

“Пошкоджені чотири газогони, півдесятка ліній електропередач і сонячна панель. Горіла суха трава. Пожежу загасили”, — додав Лисак.

Наприкінці він уточнив, що під час ранкової атаки у Нікополі сталося займання у гаражі, яке приборкали вогнеборці.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Дніпровському районі Херсона внаслідок атаки безпілотника поранено двох осіб: 61-річна жінка отримала серйозні травми й була госпіталізована, а 40-річний чоловік отримав легші поранення, від госпіталізації відмовився.