Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.
“Протягом дня Нікопольщина знаходилася під ворожими ударами. Агресор зосередився на райцентрі, Марганецькій та Мирівській громадах.Гатив з артилерії, цілив дронами-камікадзе, скидав боєприпаси з безпілотників. Загалом російські війська здійснили майже півтора десятка атак”, — зазначив посадовець.
За даними очільника ОВА, пошкоджено промислове підприємство, одинадцять приватних будинків, сім господарських будівель, ще одну — знищено.
Також внаслідок обстрілів розбито не експлуатовану складську будівлю, легковий автомобіль та мотоцикл.
“Пошкоджені чотири газогони, півдесятка ліній електропередач і сонячна панель. Горіла суха трава. Пожежу загасили”, — додав Лисак.
Наприкінці він уточнив, що під час ранкової атаки у Нікополі сталося займання у гаражі, яке приборкали вогнеборці.
Нагадаємо, сьогодні вранці у Дніпровському районі Херсона внаслідок атаки безпілотника поранено двох осіб: 61-річна жінка отримала серйозні травми й була госпіталізована, а 40-річний чоловік отримав легші поранення, від госпіталізації відмовився.
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