Про це повідомляє Херсонська ОВА у Telegram-каналі.
Зазначається, що у Білозерці через ворожий обстріл постраждав місцевий житель. Потерпілому надається необхідна меддопомога.
“47-річного чоловіка шпиталізували до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією і уламковим пораненням ноги”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що близько 15:00 окупаційні війська знову обстріляли мирні житлові квартали. Ворожі артилерійські снаряди серйозно пошкодили три приватні будинки. Одна людина отримала травми.
Пізніше стало відомо, що окупанти вдень скинули вибухівку з дрона на 34-річного чоловіка, котрий рухався на мопеді по дорозі Новодмитрівка-Кізомис.
“На жаль, поранення виявились смертельними. Потерпілий загинув на місці. Щирі співчуття рідним та близьким”, – повідомили в ОВА.
Також цього дня за меддопомогою звернулись двоє жителів Берислава, котрі у суботу, 12 жовтня, потрапили під удар ворожого дрона.
“64-річний чоловік та 61-річна жінка дістати мінно-вибухові травми та контузії. Медики надають потерпілим необхідну допомогу”, – зазначили в пресслужбі адміністрації.
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