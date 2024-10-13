У неділю, 13 жовтня, російські війська здійснили артилерійський обстріл Білозерки на Херсонщині. Внаслідок атаки було поранено 47-річного чоловіка. Також окупанти скинули вибухівку з дрона на іншого чоловіка, який їхав на мопеді. Від отриманих поранень він помер на місці.

Про це повідомляє Херсонська ОВА у Telegram-каналі.

Зазначається, що у Білозерці через ворожий обстріл постраждав місцевий житель. Потерпілому надається необхідна меддопомога.

“47-річного чоловіка шпиталізували до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією і уламковим пораненням ноги”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що близько 15:00 окупаційні війська знову обстріляли мирні житлові квартали. Ворожі артилерійські снаряди серйозно пошкодили три приватні будинки. Одна людина отримала травми.

Пізніше стало відомо, що окупанти вдень скинули вибухівку з дрона на 34-річного чоловіка, котрий рухався на мопеді по дорозі Новодмитрівка-Кізомис.

“На жаль, поранення виявились смертельними. Потерпілий загинув на місці. Щирі співчуття рідним та близьким”, – повідомили в ОВА.

Також цього дня за меддопомогою звернулись двоє жителів Берислава, котрі у суботу, 12 жовтня, потрапили під удар ворожого дрона.

“64-річний чоловік та 61-річна жінка дістати мінно-вибухові травми та контузії. Медики надають потерпілим необхідну допомогу”, – зазначили в пресслужбі адміністрації.