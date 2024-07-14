Про це інформує Міністерство економіки України.

Заступник міністра економіки Віталій Кіндратів заявив, що світова спільнота ніколи не визнає крадіжку “Мелітопольської черешні” Росією, оскільки росія не поважає права, власності та здобутки інших країн.

Федеральна служба з інтелектуальної власності рф (роспатент) зареєструвала “Мелітопольську черешню” як регіональний бренд з тимчасово окупованих територій України.

Роспатент також закликав представників окупованих частин України реєструвати свої бренди та інші об’єкти інтелектуальної власності для просування своїх товарів та послуг на ринках, обіцяючи надати необхідну допомогу.

Ця ситуація не є винятковою, оскільки росія раніше незаконно зареєструвала кримські вина, як «Балаклава», «Магарач», «Новий Світ», «Меганом», які є географічними зазначеннями України.

Географічне зазначення «Мелітопольська черешня» з’явилася у липні 2020 року.