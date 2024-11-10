Росіяни посилюють майновий тиск на українців, змушуючи людей оформляти нерухомість за російським законодавством. При цьому “віджате” житло йде в іпотеку російським силовикам та зрадникам.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.

“Спочатку змусили людей оформляти нерухомість за російським законодавством. Тепер вишукують неоформлене житло та майно — обходять будинки, вивчають всі документи, реагують навіть на оголошення та коментарі в інтернеті”, — йдеться у дописі.

За його словами, “віджате” житло окупанти вже розпочали продавати “в іпотеку” російським найманцям, силовикам, місцевим зрадникам та завезеним “спеціалістам”.

“Віджим майна цивільних українців на ТОТ — це воєнний злочин. Всі правочини, здійснені щодо майна на окупованій території — недійсні, українці залишаються законними власниками майна на ТОТ”, – наголосив Іван Федоров.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій Луганщині росіяни зробили обов’язковою участь студентів фейкових вишів у кремлівському “Русі перших”.