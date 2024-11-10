Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.
“Спочатку змусили людей оформляти нерухомість за російським законодавством. Тепер вишукують неоформлене житло та майно — обходять будинки, вивчають всі документи, реагують навіть на оголошення та коментарі в інтернеті”, — йдеться у дописі.
За його словами, “віджате” житло окупанти вже розпочали продавати “в іпотеку” російським найманцям, силовикам, місцевим зрадникам та завезеним “спеціалістам”.
“Віджим майна цивільних українців на ТОТ — це воєнний злочин. Всі правочини, здійснені щодо майна на окупованій території — недійсні, українці залишаються законними власниками майна на ТОТ”, – наголосив Іван Федоров.
Нагадаємо, на тимчасово окупованій Луганщині росіяни зробили обов’язковою участь студентів фейкових вишів у кремлівському “Русі перших”.
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