Російські військові розстріляли 16 українських полонених поблизу селищ Миколаївка та Сухий Яр у Покровському районі на Донеччині. Це найбільший відомий випадок масової страти українських військовополонених на фронті.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

“1 жовтня 2024 року у Telegram-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл представниками зс рф 16 українських військовослужбовців. За даними медіа, черговий воєнний злочин російська окупаційна армія вчинила в районі сел Миколаївка і Сухий Яр Покровського району”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на оприлюдненому відео зафіксовано, як під контролем ворога військовослужбовці ЗСУ, взяті у полон, вийшли з лісопосадки. Після того, як вони вишикувались в шеренгу, окупанти умисно відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою.

В Офісі генпрокурора наголосили, такі дії є цинічним і грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин.

“Це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту. І це ще одне свідчення того, що вбивства та катування полонених — не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового та політичного керівництва”, — наголосив Генеральний прокурор Андрій Костін.

Наразі проводяться заходи щодо перевірки опублікованого матеріалу. Розпочато слідчі і розшукові дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вказаного злочину.

Водночас уповноважений Верховної Ради України з прав людини повідомив, що він надіслав листи про черговий російський злочин ООН та Міжнародний комітет Червоного хреста.

“Системність злочинів над українськими військовополоненими має бути припинена, а ті, хто це вчиняв – понести відповідальність!” — наголосив Лубінець.