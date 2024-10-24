Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
За інформацією Генпрокуратури, 6 жовтня 2024 року четверо військовослужбовців Національної гвардії України виконували завдання в районі населеного пункту Селидове. Близько 13:00 ЗС РФ розпочали штурм укріплень і взяли українських захисників у полон.
Пізніше російські військові записали на відео допит поранених та беззбройних нацгвардійців.
“Наступного дня Сили оборони повернули втрачені позиції та у ході проведення пошукових заходів виявили тіла вбитих українських військовослужбовців.”, – заявили в дописі.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Росіяни стратили вже 102 українських військовополонених на полі бою, — ОГП.
- Генпрокурора: До 90% українських військовополонених в Росії піддалися тортурам і сексуальному насильству.
- Російські командири, ймовірно, заохочують страти українських військовополонених, — ISW.