Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
“За оперативними даними, 18 жовтня 2024 року, о 14:38, представники зс рф під час наступу на позиції Збройних Сил України у Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців. Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу м. Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї.”, – повідомила прокуратура.
Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури вже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
- Росіяни намагаються прорватися у Курахівку та Гірник на Донеччині, – DeepState.
- У Луганську підірвали автомобіль російського воєнного злочинця — ГУР.
- Окупанти просунулися біля 9 населених пунктів на Донеччині та Харківщині, – Deep State.