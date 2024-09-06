Російські злочинці зафільмували та поширили у мережі черговий військовий злочин, який показує страту українського військовополоненого. Публічна демонстрація насильства вкотре доводить садизм і жорстокість військових РФ.

Про це пише проєкт “Хочу жити” у Telegram-каналі.

“Те, що українська армія має справу з садистами та вбивцями, ми вже зрозуміли давно. Але ким треба бути, щоб самому фіксувати скоєне, полегшуючи роботу зі встановлення своєї особистості”, — заявили в проєкті, запевнивши, що українські спецслужби знають про всі подібні випадки і російські злочинці не минуть покарання.

У проєкті нагадали, що воєнні злочини та злочини проти людяності не мають терміну давності, і винні не залишаться безкарними.

Нагадаємо, у липні окупанти поширювали у соцмережах відео із розстрілом двох беззбройних українських полонених. За даними слідства, злочин вчинено у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.