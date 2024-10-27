У Селидовому на Донеччині російські військові злочинці розстріляли цивільних людей. У відповідь на це правоохоронці почали досудове розслідування.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора у Telegram-каналі.

27 жовтня у декількох Telegram-каналах з’явилась інформація про вбивства окупантами мирних жителів у Селидовому. На оприлюдненому відео зафіксовано, як росіяни, ймовірно, розстріляли з автоматів цивільний автомобіль. Під час атаки в салоні перебували двоє людей, одного з них поранено.

Після цього на місце події прибули українські військові та, відтягнувши з лінії вогню постраждалого, надали йому першу медичну допомогу й евакуювали цивільних з-під обстрілу. За попередніми даними, це сталось 24 жовтня.

Крім того, за даними генпрокуратури, російські військові, ймовірно, розстріляли у місті двох жінок. В районі приватного сектору, що практично не постраждав від активних бойових дій, знаходяться тіла загиблих цивільних. Ці вбивства відбувалися, попередньо, вже після взяття під контроль цих територій російською армією, зазначили в прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактами порушення законів та звичаїв війни.