Пожежа. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що пожежа охопила околиці міста Антрацит і знищила десятки житлових будинків. Внаслідок браку рятувальників, надавати допомогу населенню вчасно не вдавалося.

У зв’язку з цим репресивна машина російських загарбників почала розслідувати “можливі диверсії” й під цим приводом знову почалися перевірки місцевого населення.

У ЦНС нагадують, що ворог вже не вперше використовує трагедії аби репресувати українців, тому закликають українців бути пильними, щоб вберегти своє життя.

Нагадаємо, з 1 вересня на тимчасово окупованих територіях Херсонської області почала функціонувати 15-кілометрова зона відчуження, створена загарбниками. Вздовж цієї зони російські загарбники проводять рейди в пошуках “нелегалів”.

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  • Росія створила нову окупаційну структуру на ТОТ Херсонщини, — ЦНС
  • Загарбники проводять рейди на зоні відчуження окупованої Херсонщини, — ЦНС