Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що пожежа охопила околиці міста Антрацит і знищила десятки житлових будинків. Внаслідок браку рятувальників, надавати допомогу населенню вчасно не вдавалося.
У зв’язку з цим репресивна машина російських загарбників почала розслідувати “можливі диверсії” й під цим приводом знову почалися перевірки місцевого населення.
У ЦНС нагадують, що ворог вже не вперше використовує трагедії аби репресувати українців, тому закликають українців бути пильними, щоб вберегти своє життя.
Нагадаємо, з 1 вересня на тимчасово окупованих територіях Херсонської області почала функціонувати 15-кілометрова зона відчуження, створена загарбниками. Вздовж цієї зони російські загарбники проводять рейди в пошуках “нелегалів”.
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- Загарбники проводять рейди на зоні відчуження окупованої Херсонщини, — ЦНС