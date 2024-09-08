На цьому тижні у тимчасово окупованій Луганській області вирували масштабні пожежі. Через дефіцит пожежників в регіоні, росіяни не змогли оперативно ліквідувати пожежі, що призвело до знищення десятків житлових будинків.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що пожежа охопила околиці міста Антрацит і знищила десятки житлових будинків. Внаслідок браку рятувальників, надавати допомогу населенню вчасно не вдавалося.

У зв’язку з цим репресивна машина російських загарбників почала розслідувати “можливі диверсії” й під цим приводом знову почалися перевірки місцевого населення.

У ЦНС нагадують, що ворог вже не вперше використовує трагедії аби репресувати українців, тому закликають українців бути пильними, щоб вберегти своє життя.

Нагадаємо, з 1 вересня на тимчасово окупованих територіях Херсонської області почала функціонувати 15-кілометрова зона відчуження, створена загарбниками. Вздовж цієї зони російські загарбники проводять рейди в пошуках “нелегалів”.