Увечері 20 листопада російські військові здійснили атаку на Костянтинівку, скинувши дві авіабомби типу "ФАБ-250". Одна з бомб влучила у житловий квартал міста, спричинивши значні руйнування та постраждалі серед мирного населення.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Відомо, що у результаті атаки поранення отримали шість осіб: п’ять жінок віком від 18 до 75 років і 56-річний чоловік. Усі вони перебували у своїх будинках під час обстрілу. Лікарі надали постраждалим необхідну допомогу, діагностувавши мінно-вибухові травми, осколкові поранення та струс мозку.

“Пошкоджено 10 фасадів багатоквартирних будинків, магазин, гараж і автомобіль”, – йдеться у повідомленні.

На місці події працюють прокурори, які займаються фіксацією воєнного злочину. Досудове розслідування розпочато за статтею про порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Слідчі органи збирають докази для подальшого притягнення винних до відповідальності.