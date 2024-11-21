Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Відомо, що у результаті атаки поранення отримали шість осіб: п’ять жінок віком від 18 до 75 років і 56-річний чоловік. Усі вони перебували у своїх будинках під час обстрілу. Лікарі надали постраждалим необхідну допомогу, діагностувавши мінно-вибухові травми, осколкові поранення та струс мозку.
“Пошкоджено 10 фасадів багатоквартирних будинків, магазин, гараж і автомобіль”, – йдеться у повідомленні.
На місці події працюють прокурори, які займаються фіксацією воєнного злочину. Досудове розслідування розпочато за статтею про порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Слідчі органи збирають докази для подальшого притягнення винних до відповідальності.
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