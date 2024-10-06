У неділю, 6 жовтня, російські війська скинули на Костянтинівку Донецької області одразу три керовані авіаційні бомби. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще двоє осіб отримали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram-каналі.

“Одна людина загинула та дві поранені — такі попередні наслідки ударів по Костянтинівці”, — написав він у своїх соціальних мережах.

Глава ОВА уточнив, що протягом дня росіяни скинули на місто три керовані авіабомби. Внаслідок цього пошкоджені дві багатоповерхівки, адміністративна будівля, крамниця, кав’ярня, банк, пошта та лінія електропередач.

“На місці працюють органи влади та всі відповідальні служби. Будьте відповідальними! Евакуюйтеся!” — підсумував Філашкін.

Раніше цього ж дня очільник Донецької ОВА повідомляв про те, що окупаційні війська обстріляли селище Біленьке. Внаслідок атаки поранено щонайменше чотири особи, серед них одна дитина.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти вдарили баражуючим боєприпасом типу FPV-дрон поряд з автобусною зупинкою у Куп’янську. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення магазину та автомобіль. Осколкові поранення дістали двоє чоловіків 68 та 40 років. Останнього доставили до лікарні у місто Харків.