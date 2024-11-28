Прокуратура Запорізької області розпочала кримінальне провадження за фактом умисного вбивства українських військовополонених, що кваліфікується як порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Інцидент стався 24 листопада 2024 року поблизу села Новодарівка, розташованого в Пологівському районі, де тривають активні бойові дії.

За попередніми даними, російські військовослужбовці розстріляли п’ятьох із шести українських захисників, взятих у полон. Слідчі вже встановили підрозділ армії окупантів, що може бути причетним до цього злочину, і наразі перевіряють його бійців.

“Правоохоронці мають відеозапис, на якому зафіксовано момент вбивства. Це підтверджує звірство окупантів та стане ключовим доказом у розслідуванні”, – зазначили в прокуратурі.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій, які чітко забороняють будь-які дії, що можуть спричинити смерть полонених. Такий акт кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Розслідування проводить Управління Служби безпеки України в Запорізькій області. Попередньо встановлено, що нападники належать до одного з регулярних підрозділів збройних сил РФ.