Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Інцидент стався 24 листопада 2024 року поблизу села Новодарівка, розташованого в Пологівському районі, де тривають активні бойові дії.
За попередніми даними, російські військовослужбовці розстріляли п’ятьох із шести українських захисників, взятих у полон. Слідчі вже встановили підрозділ армії окупантів, що може бути причетним до цього злочину, і наразі перевіряють його бійців.
“Правоохоронці мають відеозапис, на якому зафіксовано момент вбивства. Це підтверджує звірство окупантів та стане ключовим доказом у розслідуванні”, – зазначили в прокуратурі.
Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій, які чітко забороняють будь-які дії, що можуть спричинити смерть полонених. Такий акт кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Розслідування проводить Управління Служби безпеки України в Запорізькій області. Попередньо встановлено, що нападники належать до одного з регулярних підрозділів збройних сил РФ.
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