Розвідка Великої Британії проаналізувала наступ російської армії на місто Велика Новосілка у Донецькій області після того, як Україна втратила сусідній Вугледар у жовтні.

Про це повідомили в міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

Її дані кажуть про те, що після втрати Вугледару війська РФ активізували наступ у менш захищені райони на заході Донеччини.

“Російські війська наступають за укріпленими українськими оборонними позиціями та загрожують основним шляхам постачання міста”, – підсумували в британській розвідці.

Також у розвідці додали, що російські війська наступають в тилу української оборони і загрожують основним логістичним шляхам до міста.



Британці зазначили, що Велика Новосілка стала вразливою до російських атак через втрату Вугледара, що за 30 км на схід, на початку жовтня 2024 року.

Це уможливило посилення російського просування в менш захищених районах на заході Донецької області, акцентували в огляді.

Також у розвідці додали, що російські війська наступають в тилу української оборони і загрожують основним логістичним шляхам до міста.

2 жовтня українські підрозділи вивели з Вугледара Донецької області, щоб зберегти особовий склад, військову техніку й зайняти положення для подальших боїв.