Окупаційна влада продовжує системну мілітаризацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Цього разу підлітків із ТОТ Запорізької області відправили до Росії на військово-патріотичний збір.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець з посиланням на дані з відкритих окупаційних джерел.

Росія просуває ідею мілітаризації як “воєнно-прикладні види спорту” та пропагує її як частину “здорового і безпечного способу життя”, перетворюючи українських дітей на об’єкти пропаганди. За словами омбудсмена, проведення подібних “вишколів” не лише порушує право дітей на мирне дитинство, а й готує їх до участі у військових діях проти України.

Лубінець наголосив, такі дії прямо порушують Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни та Додатковий протокол I, що забороняють залучення дітей до бойових дій. Також Римський статут Міжнародного кримінального суду визначає вербування та використання дітей у збройних конфліктах як воєнний злочин.

“Однак російська окупаційна влада зневажає ці норми, використовуючи дітей в інтересах свого режиму ще з початку збройної агресії РФ — 2014 року”, — наголосив Лубінець.

Він закликав Міжнародну спільноту засудити такі дії та посилити тиск на Росію, аби зупинити мілітаризацію дітей на ТОТ та притягнути винних до відповідальності.