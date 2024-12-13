На тимчасово окупованій території Криму російські силовики застосовують репресії проти працівників залізниці. Чергові затримання відбулися у депо Сімферополя, де двох майстрів звинуватили у співпраці з українськими Силами оборони.

Про це повідомляє АТЕШ.

Зазначається, що в Сімферополі представники ФСБ затримали двох працівників Кримської залізниці. Під час арешту російські силовики застосували насильство. Обидвох чоловіків звинуватили у передачі інформації Силам оборони України.

“На жаль, репресії тривають, і працівників Кримської залізниці затримують за сфабрикованими звинуваченнями у співпраці з Україною. Такими діями окупанти лише посилюють спротив”, – зазначили представники АТЕШ.

За наявною інформацією, затриманих перевезли до СІЗО №2 у Сімферополі. Такі арешти стали звичними наприкінці року: людей затримують публічно, але згодом відпускають через відсутність доказів. Це дозволяє силовикам формально звітувати перед російським керівництвом.

Незважаючи на жорсткі методи окупантів, тиск та залякування лише збільшують спротив місцевого населення та підсилюють прагнення до боротьби з окупаційною владою.