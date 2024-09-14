Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

«55-річного чоловіка в тяжкому стані доправили до херсонської лікарні після обстрілу. У момент атаки він перебував в автомобілі», – зазначив Мрочко.

За його словами, 55-річний чоловік перебуває у тяжкому стані. Він отримав вибухову та відкриту черепно-мозкову травми, забій головного мозку та осколкові поранення.

Окупантські війська завдали удару по Дніпровському району Херсона.